اختتام ترميم القمر الصناعي الروسي بعد اصطدامه بنيزك

أعلن المتحدث الرسمي باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، فلاديمير أوسيتيمينكو، أن القمر الصناعي الروسي للأرصاد الجوية "ميتيور – إم 2 - 2" احتفظ بقابليته للعمل.

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وأضاف قائلا إن خبراء المؤسسة يواصلون العمل على الاستعادة التامة لجاهزيته بعد اصطدامه بنيزك صغير في مدار الأرض.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في 18 ديسمبر الماضي بأن القمر الصناعي "ميتيور – إم 2 - 2" بدأ يواجه مشاكل تقنية بعد مرور 11 يوما على وصوله إلى مدار الأرض. وذلك نتيجة اصطدامه بنيزك صغير.

وأوضحت أن التغذية الكهربائية لكافة أجهزة القمر الصناعي انفصلت بعد خروجه من منطقة تغطية الرادارات الروسية. ثم استعادت التغذية الكهربائية بعد عودة القمر الصناعي إلى منطقة رصد الرادارات وتمكن خبراء المؤسسة من الاتصال به ليستعيد جاهزيته.

المصدر: تاس