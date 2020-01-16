"روس كوسموس" تبتكر وسيلة لمنع أقمار التجسس من مراقبة روسيا

تمكن خبراء مؤسسة "روس كوسموس" من ابتكار وسيلة لإخفاء الأنشطة السرية الروسية عن المراقبة التشغيلية لأقمار التجسس الأجنبية.

جاء ذلك في الدراسة التي نشرتها شركة "أنظمة الفضاء الروسية" Russian Space Systems بعنوان "إمكانية توفير إجراءات إلكترونية لحماية سطح الأرض من المراقبة غير المصرح بها"، والتي أجراها خبراء الشركة المتخصصون في مجال هندسة الفضاء: ف. م. فاتوتين، ل.س. كوفالينكو، س.ا.كروغلوف.

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يتحدث الخبراء عن إنشاء عدد من المحطات الأرضية اللاسلكية الإلكترونية التي من شأنها أن تحجب قنوات نقل المعلومات من أقمار التجسس الصناعية التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء والرادار، ثم تعيد هذه البيانات إلى الأرض.

ويحدد مؤلفو الدراسة أن هذه الطريقة يمكن استخدامها فقط حينما تكون أقمار التجسس نفسها بعيدة عن المحطات الأرضية في الدول التي تعمل لصالحها، ولا يمكنها إسقاط الصور مباشرة. ولذلك يقترح استخدام عدد من المحطات الأرضية في وقت واحد لضمان عمل هذه الوسيلة.

يقترح الخبراء أيضا تجميع قاعدة من أنظمة أقمار التجسس الصناعية الأجنبية ومحطات التشويش الأرضية، وتحديد ترتيب تشغيلها والتداخل الذي سيتم التشويش به على نقل البيانات.

ووفقا للخبراء، فإن حظر قنوات نقل البيانات من أقمار التجسس الصناعية لن يسمح لتلك الأقمار بالكشف عن "نشاط الطرف الخاضع للرقابة في المراحل المبكرة للتحضير، وأثناء الإجراءات المختلفة".

المصدر: نوفوستي