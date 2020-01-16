"روس كوسموس" تسلم العام الجاري صاروخي "أنغارا" لوزارة الدفاع

تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن تورد لوزارة الدفاع العام الجاري صاروخي "أنغارا" الثقيلين.

وسيسلم أحدهما نهاية الربع الأول لعام 2020. أما الصاروخ الثاني فيجب أن يسلم لوزارة الدفاع، حسب "روس كوسموس"، نهاية العام الجاري.

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وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن إنتاج صواريخ "أنغارا" يعتبر من أولويات مصنع "بوليوت" في مدينة أومسك بغرب سيبيريا.

وأوضح أن المصنع سينتج كل عام صاروخي "أنغارا – آ 5" الثقيلين وصاروخا واحدا خفيفا من طراز "أنغارا – آ 1.2" إلى أن تختتم عملية تحديث المصنع، ثم سيقوم المصنع بإنتاج عدد أكبر من صواريخ "أنغارا".

وقال الناطق إن الأقمار الصناعية العسكرية ستطلق في تلك الفترة الانتقالية بواسطة صواريخ "بروتون" و"أنغارا" على حد سواء.

يذكر أن أسرة صواريخ "أنغارا" الفضائية الروسية تضم الصواريخ الخفيفة والثقيلة وفائقة الثقل. وقد أطلق الصاروخان الخفيف والثقيل الاختباريان عام 2014 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية.

المصدر: تاس