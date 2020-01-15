روبوت جديد بديلا لفيودور

أعلن مصدر في مؤسسة "تقنية أندرويد" العلمية الإنتاجية، أن روبوتا من مشروع "الاختبار" للمركبة الفضائية "أريول" سيكون مختلفا جدا عن Skybot F-850 المعروف باسم "فيودور".

وقال المصدر في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، "سيكون أصغر حجما وأخف وزنا. وأجمل شكلا. وهيكله انسيابي وفيه نسبة أعلى من المكونات البلاستيكية". مشيرا إلى أن مظهره النهائي سيحدد بعد التوقيع على العقد مع مؤسسة "روس كوسموس".

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ويذكر أن ألكسندر بلوشينكو، المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعلن في شهر نوفمبر 2019 أن الروبوت "أرتيوم" سيطير على مركبة "أريول" الفضائية (ARTEM — Automatic Research and Testing Machine) بدلا من الروبوت "فيودور". وهذا الروبوت قادر على التحكم في السفينة والقيام بوظائف معينة بشكل مستقل. بالإضافة إلى ذلك ، سيصبح "أكثر أناقة" من سابقه.

المصدر: لينتا. رو