تلاميذ موسكو يكتشفون كويكبا جديدا

أعلن الموقع الرسمي لعمدة وحكومة موسكو، أن تلاميذ مركز التعليم الفلكي والفضائي بقصر الرواد بموسكو اكتشفوا كويكبا جديدا قريبا من الأرض.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لعمدة وحكومة موسكو، "اكتشف تلاميذ مركز التعليم الفلكي والفضائي بقصر الرواد بموسكو كويكبا قريبا من الأرض، خلال حملة البحث الدولية عن الكويكبات التي جرت خلال الفترة من 20 ديسمبر 2019 ولغاية 10 يناير 2020".

ويشير البيان، إلى أن التلاميذ حصلوا على أكثر من 200 مجموعة من الصور التي التقطها التلسكوب Pan-STARRS 1 المثبت في جزر هاواي. وقد لاحظ التلاميذ في إحدى الصور كوكبة الحمل "سلسلة من الخطوط الممتدة في اتجاه ثابت"، حيث لم يسبق ملاحظة مثلها في الصور سابقا.

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ويشير البيان، إلى أنه "أصبح واضحا، أن هذا الجسم يطير بسرعة كبيرة. وقد بينت القياسات أن سرعته تبلغ 6.5 ثانية قوسية في الدقيقة (2.5 درجة في اليوم)، وهذا يعني أن الجسم قريب من الأرض. وقد أكد الحسابات التي أجريت باستخدام برنامج Find_Orb الخاص للرصد الفلكي، أنه خلال يومين قبل اكتشافه حلق الكوكيب على ارتفاع 268 ألف كيلومتر من الأرض، وهذا أقرب بمرة ونصف المرة من موقع القمر".

وقد أكد بيل غراي، مؤلف برنامج Find_Orb على أن هذا الجسم ليس قمرا صناعيا. أي أن تلاميذ موسكو اكتشفوا فعلا كويكبا قريبا من الأرض على الرغم من أن مقاسه 2-3 متر، وقد منح رمز VGDP154، وهذا هو الجرم السماوي الـ 154 الذي يكتشفه تلاميذ مركز التعليم الفلكي والفضائي بقصر الرواد بموسكو.

المصدر: نوفوستي