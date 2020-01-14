رصد تحرك غريب لجسم فضائي

رصد علماء الفلك تحركا غريبا للنجم النابض PSR J0908-4913، يكمن في تغير مفاجئ في وتيرة دورانه، حيث من الصعب تفسير هذه الظاهرة الغريبة التي يطلق عليها في علم الفلك "الخلل".

وتشير مجلة Science Alert، إلى أن علماء الفلك رصدوا يوم 9 أكتوبر عام 2019 ، هذا التغير المفاجئ في دوران النجم النابض PSR J0908-4913 الذي ينسب إلى النجوم الفتية، الذي تميز بحدوث "خلل" متكرر وعدم استقرار فترات دورانه التي تراوحت من عشرات إلى مئات الميلي ثانية خلال عدة سنوات. وأن "الخلل" يمكن أن يحدث كل 6-25 سنة ويحتمل أن PSR J0908-4913 قد غير فترات دورانه قبل بداية مراقبته.

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ويذكر أن العلماء اكتشفوا هذا النجم النابض لأول مرة عام 1988 بواسطة التلسكوب MOST (Molonglo Observatory Synthesis Telescope) في أستراليا. وتستمر فترة دوران هذا النجم 107 ميلي ثانية، ولم يرصد علماء الفلك أي تغيرات في فترة دورانه منذ اكتشافه وحتى الآن.

ويشير علماء الفلك إلى أنه بعد كل "خلل" تبدأ فترة استعادة بطيئة. ويعتقد أن هذه الظاهرة ترتبط بعمليات داخل النجم النابض، التي يعبر عنها بالتفاعل بين النواة والقشرة.

المصدر: لينتا. رو