ما أسباب اختفاء الماء على سطح المريخ؟

اتضح لفريق علماء دولي، أن كوكب المريخ يفقد الماء أسرع مما كان يعتقد الباحثون، على أساس النظريات والمتابعات.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن علماء الكواكب درسوا وحللوا البيانات التي حصلوا عليها من المسبار Trace Gas Orbiter في إطار برنامج ExoMars، واتضح لهم، أن اختفاء الماء تدريجيا يجري في الطبقات العليا للغلاف الجوي للكوكب الأحمر. وبسبب أشعة الشمس، تتحلل جزيئات الماء إلى ذرات الهيدروجين والأكسجين، ونظرا لضعف قوة الجاذبية للكوكب، فإنها تنطلق في الفضاء الواسع. لذلك تتراكم أعلى نسبة من الرطوبة على ارتفاع 80 كيلومترا فوق سطح المريخ.

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وأن بعض مناطق الغلاف الجوي للكوكب مشبعة بالرطوبة وتحتوي على بخار الماء بمقدار 10-100 مرة أكثر ما تسمح به درجات الحرارة نظريا. وهذا يساعد على زيادة كميات الماء التي تخرج من الغلاف الجوي في مواسم محددة.

ويذكر أن علماء الفلك الأمريكيين رصدوا في ديسمبر 2019 على الكوكب الأحمر ضوء أشعة فوق بنفسجية ، يشير إلى اختفاء كميات كبيرة من الماء من سطح الكوكب ومن غلافه الجوي.

المصدر: لينتا. رو