لقطات فريدة لذروة شهب "الدبيات" آخر زخات عام 2019

التقط بث مباشر عددا من النيازك التي أمطرت السماء في عطلة نهاية الأسبوع، ما يتيح لأولئك الذين يرغبون في رؤية النجوم فرصة مذهلة دون مغادرة منازلهم.

وبلغت زخات شهب الدبيات ذروتها مساء السبت 21 ديسمبر، واستمرت فرصة رؤية هذه الظاهرة الفلكية بالعين المجردة إلى غاية الساعات الأولى من فجر 23 ديسمبر.

إقرأ المزيد

ووثقت الجمعية الأمريكية American Meteor Society، آخر زخات شهب لعام 2019، والتي تعد أيضا آخر حدث زخات لعقد من الزمن، وسجلت نشاط الشهب، حيث تظهر اللقطات سماء الليل المظلمة تُزين بالنجوم وبعرض مثير لزخات الشهب، بإطلاق ما بين 5 إلى 10 نيازك في الساعة.

ومُنحت زخات شهب الدبيات اسمها من كوكبة الدب الأكبر المعروفة بـ Ursa Major أو Ursa Minor، ويكون غالبا نصف الكرة الشمالي المكان الأفضل لمتابعة هذا الحدث السنوي، الذي ينشأ بواسطة حطام الكويكب Comet 8P / Tuttle، المكتشف منذ عام 1858.

وتكون الشهب خلال هذا الحدث صغيرة للغاية، عادة لا يزيد حجمها عن حصاة، لكنها تصل إلى سرعات قد تبلغ 50 ألف ميل في الساعة، ما يخلق ضوءا ساطعا عندما يضرب الغلاف الجوي الأرضي.

المصدر: RT