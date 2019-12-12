ناسا تكشف عن فقاعة فضائية باللون القرمزي احتفاء بموسم الأعياد

شاركت ناسا "لقطات احتفالية" لفقاعة تشبه أشكال الزينة القرمزية، على شرف موسم الأعياد، التقطت بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، على بعد 160 ألف سنة ضوئية.

وتشير وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن الكرة المتلألئة باللون القرمزي، تقع في مجرة قريبة وتشكلت بفضل مستعر أعظم يبلغ من العمر 400 عام، كما هو واضح من الأرض، والذي كان مرئيا للمراقبين من نصف الكرة الجنوبي، على الأرجح، منذ عام 1600 تقريبا.

وتمثل حلقة الغاز، المعروفة رسميا باسم SNR 0509-67.5، بأنها بقايا مرئية من انفجار Steller الذي حدث في سحابة ماجلان الكبرى (LMC)، وهي مجرة قزمة غير منتظمة قريبة من مجرتنا درب التبانة.

وشاركت ناسا صورة متحركة (GIF) على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، وأرفقتها بنص كتبت فيه: "تشبه زخرفة الأعياد القرمزية، هذا المجال من الغاز هو نتيجة للغاز الذي صدمته موجة الانفجار منذ المستعر الأعظم".

وتشير وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن التموجات الموجودة على سطح الفقاعة قد تكون ناجمة عن تباينات مختلفة في كثافة الغاز.

ويبلغ طول الجسم الذي يحمل شكل زخرفة عيد الميلاد، 23 سنة ضوئية، ويتوسع بسرعة 11 مليون ميل في الساعة.

المصدر: ديلي ميل