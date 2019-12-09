مركبة "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة "دراغون" الأمريكية نجحت يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري بالالتحام بالمحطة الفضائية الدولية.

ولإنجاز عملية الالتحام تم الاعتماد على ذراع آلية يتم التحكم بها عن بعد، حيث قامت هذه الذراع بتقريب المركبة إلى وحدة Harmony لتلتحم بها.

وقام بالتحكم بالذراع التي اجتذبت المركبة نحو المحطة رائد الفضاء الإيطالي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لوكا بارميتانو، وساعده في هذه المهمة رائدا الفضاء التابعان لناسا، أندرو مورغان، وجيسيكا مائير.

وكانت المركبة المذكورة قد أطلقت إلى الفضاء في الـ 5 من ديسمبر الجاري على متن صاروخ "فالكون-9 الأمريكي، في تمام الساعة 20:29 بتوقيت موسكو، من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

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ونقلت "دراغون" إلى المحطة 2.5 طن من الحمولة، منها بضائع بوزن 998 كلغ لازمة لإنجاز 38 تجربة علمية، ومطياف متعدد القنوات، وجهاز لدراسة عمليات الاحتراق في ظروف الجاذبية الصغرى، ومعدات طبية لتقييم حالة عضلات الرواد في الفضاء، إضافة إلى وحدة صغيرة لتخزين المعدات الإلكترونية سيتم تركيبها على سطح المحطة.

وتعتبر هذه الرحلة رقم 19 بالنسبة لمركبة "دراغون" الأمريكية، في إطار البرنامج الذي اعتمدته ناسا لنقل البضائع إلى المحطة بمركبات أمريكية.

المصدر: تاس

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