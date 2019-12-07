الجيش الروسي يفحص حالة تقنية لأقماره الصناعية

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية يوم 6 ديسمبر بأن الجيش أجرى تجربة تقضي بانفصال جهاز فضائي صغير الحجم عن منصة متعددة المهام (قمر صناعي كبير الحجم).

والغاية من التجربة هي تقييم الحالة التقنية للأقمار الصناعية الروسية التابعة لوزارة الدفاع.

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وأرسل الجهاز الفضائي المذكور بعد إتمام فحص قمر صناعي آخر معلومات عنه إلى مركز القيادة الأرضي الذي عالج تلك المعلومات وخرج باستنتاج عن حالة هذا القمر الصناعي أو ذاك.

يذكر أن وزارة الدفاع كانت قد أطلقت في أغسطس الماضي إلى مدار الأرض القمرين الصناعيين "كوسموس – 2535" و"كوسموس – 2536". ويخصص هذان القمران الصناعيان المفتشان لجمع معلومات عن أقمار صناعية أخرى وفحص عمل أجهزتها وبصورة خاصة تقييم مدى تأثير النفايات الفضائية والأشعة الكونية والشمسية عليها.

المصدر: فيستي