"روس كوسموس" تبتكر جهازا لا تكشفه أقمار التجسس

حصلت مؤسسة "روس كوسموس" على براءة اختراع عن جهاز فضائي قادر على تغيير شكله عند اقترابه من أقمار صناعية أجنبية تستخدم للتجسس.

وجاء في توضيح الهيئة الفدرالية لحقوق الملكية الفكرية، "يضمن هذا الاختراع إمكانية تخفيض رؤية هذا الجهاز الفضائي، عن طريق تغيير مساحة السطح العاكس للبطاريات الشمسية".

وتكمن فكرة "روس كوسموس" في إنتاج ألواح بطاريات شمسية مسطحة، قادرة على التحول إلى شكل نصف كروي، ما يخفض مساحة السطح العاكس ورؤية الجهاز الفضائي. هذا الأمر ضروري للاختفاء من أنظار الأقمار الصناعية الأجنبية، التي يمكن أن تمر بجانبه دون أن تلاحظه.

وبعد ابتعاد أقمار التجسس، إلى مسافة معينة تعود ألواح البطاريات الشمسية إلى حالتها المسطحة"، أي أن الجدوى التقنية والأهمية العملية لهذه الألواح الشمسية المبتكرة ليست موضع شك"، بحسب المبتكرين.

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وتسمى أقمار التجسس، تلك الأقمار الصناعية التي يمكنها التنقل في المدار ومن مسافة قريبة وتجري كشفا خارجيا للقمر الصناعي الأجنبي وتحاول معرفة مكوناته التقنية والتقاط المعلومات التي يرسلها والتي يستلمها من الأقمار الأخرى.

المصدر: نوفوستي