انتهاء اختبار روفر أوروبي تابع لبعثة "إكزومارس - 2020"

ينتهي اختبار روفر "روزاليند فرانكلين" الأوروبي أواخر يناير عام 2020 .

ثم سينضم الروفر إلى الأجهزة والمعدات المشاركة في بعثة "إكزومارس - 2020" الروسية الأوروبية المشتركة.

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صرح بذلك المكتب الصحفي لشركة "لافوتشكين" الروسية المصنعة لأجهزة البعثة.

وقال إن الروفر الأوروبي ينتهي من اختبار قدرته عل تحمل درجة الحرارة 120 مئوية تحت الصفر خارجه و60 درجة مئوية تحت الصفر داخله شريطة أن يشكل ضغط الجو 1% من الضغط الجوي الأرضي.

وكانت الوكالة الفضائية الأوروبية قد أفادت في وقت سابق بأن الروفر الأوروبي تثبت فيه كاميرات حساسة فائقة الدقة من شأنها أن تلتقط صورا فوتوغرافية ثلاثية الأبعاد لسطح المريخ.

يذكر أن بعثة "أكزوماس - 2020" هي برنامج مشترك للوكالة الفضائية الأوروبية ومؤسسة "روس كوسموس" الروسية التي ستنقل منصتها "كازاتشوك" الروفر الأوروبي إلى سطح المريخ وستقوم فيما بعد بدراسته كمحطة روسية مستقلة.

ويتوقع أن يطلق صاروخ "بروتون – إم" الروسي المنصة الفضائية الروسية مع الروفر الأوروبي في 20 يوليو المقبل من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

المصدر: تاس