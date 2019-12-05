شاهد الشمس تلتهم الأرض "مشوية" في تصور مرعب للنهاية الحتمية

في يوم ما ستنتهي كل الأشياء الجميلة، ولن تكون شمسنا استثناء آنذاك، وهو ما حاول المرصد الجنوبي الأوروبي(ESO) توضيحه عبر مقطع فيديو نشره مؤخرا.

ويكشف الفيديو عن التصور المروع لما سيحدث عندما نفنى جميعا، وأوضح المرصد أن النجوم مثل شمسنا تحرق الهيدروجين في النوى طوال حياتها، وبمجرد نفاد هذا الوقود، ستتوسع لتصبح عملاقا أحمر، وتصبح أكبر بمئات المرات من حجمها الحالي، ثم تدمر أي شيء وكل شيء في طريقها، والأرض ليست استثناء، وفقا للفيديو.

وأشار المرصد إلى أنها مسألة وقت فقط، قبل أن تصل شمسنا إلى هذه المرحلة من حياتها، والتي تقدر بنحو 5 مليارات سنة، ولذلك، ليس هناك من داع للذعر.

وفي نهاية المطاف، سيتخلص هذا العملاق الأحمر من طبقاته الخارجية، تاركا وراءه قلبا محترقا شديد الكثافة، ويتحول إلى ما يعرف بـ"القزم الأبيض".

المصدر RT