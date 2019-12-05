خبير: ستبقى روسيا دولة رائدة في الفضاء

أعلن الخبير إيفان مويسييف، رئيس معهد السياسة الفضائية، أن روسيا ستبقى دولة رائدة في الفضاء، حتى بعد انطلاق رحلات المركبات الفضائية الأمريكية إلى المحطة الدولية.

وقال مويسييف في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، ردا على ما نشرته The Hill، بأن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تخطط لإطلاق مركبات فضائية مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2020 ، وبهذا ستكون "بداية النهاية" لروسيا كدولة رائدة في الفضاء، "لن تفقد روسيا صفتها كدولة رائدة في الفضاء، لأن هذه الصفة تمنح للدولة التي تملك صواريخ نقل وأقمارا صناعية لوضعها في المدار المقرر، إضافة إلى امتلاكها مطارات فضائية".

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وأضاف، "روسيا دولة رائدة في الفضاء، بغض النظر عن الأموال التي تكسبها من بيعها مقاعد في مركبات "سويوز" الفضائية لرواد ناسا".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا منذ أن أوقفت ناسا عام 2011 إطلاق المكوك الفضائي Space Shuttle، تعتمد على مركبات "سويوز" الروسية في نقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي