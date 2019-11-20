ناسا ستعتمد على مركبات "سويوز" الروسية لإيصال روادها إلى الفضاء

أكد المتحدث باسم المحطة الفضائية الدولية، هاري جوردان، أن وكالة ناسا الأمريكية ستعتمد على مركبات "سويوز" الروسية هذا العام والعام القادم لإيصال روادها إلى المحطة.

وفي مقابلة مع الصحافة قال جوردان: "ناسا تعتزم الحصول على مقاعد في مركبات سويوز لضمان الوجود الدائم للرواد الأمريكيين على متن المحطة الفضائية الدولية.. المفاوضات بين ناسا وروس كوسموس الروسية ما تزال مستمرة حول هذه المسألة".

وأشار جوردان إلى أن شركات أمريكية تعمل حاليا على استكمال بناء مركبات فضائية قادرة على نقل الرواد الأمريكيين من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية، والعمل على هذه المركبات أصبح في مراحله الأخيرة، وناسا تنتظر من الهيئات المختصة في أمريكا منح تلك المركبات التراخيص اللازمة للعمل.

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وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" قد صرح مؤخرا بأن روسيا مستعدة لمساعدة أمريكا في إرسال روادها إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات "سويوز" إذا لزم الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد توقفت عن إرسال الرواد من الأرض نحو محطة الفضاء الدولية بعد أن تخلت عن برنامج Space Shuttle الفضائي عام 2011، وأصبحت روسيا هي الدولة الوحيدة التي ترسل مركباتها لإيصال الرواد إلى المحطة وإعادتهم إلى الأرض مجددا.

ولكسر هذا الاحتكار بدأت شركتا "بوينغ" و"سبيس إكس" الأمريكيتان بتطوير مركبات تأملان من خلالها منافسة مركبات "سويوز" الفضائية الروسية.

المصدر: تاس