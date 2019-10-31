إيرباص تتعاون مع روسيا في مجال الفضاء

أعلن وزير التنمية الاقتصادية في روسيا، مكسيم أوريشكين، أن القسم الفرنسي المتخصص بشؤون الدفاع في شركة Airbus - Defence & Space مستعد للتعاون مع روسيا في مجالات علوم الفضاء.

وقال أوريشكين أنه اجتمع مؤخرا مع نائب رئيس شركة إيرباص لشؤون الدفاع والفضاء، ليونيل تشامبو، وأكد الأخير عن نية شركته في التعاون مع روسيا في شؤون الفضاء، وتطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال.

كما أشار المسؤول إلى أن إيرباص تتعاون مع روسيا منذ العام 1995 في العديد من المجالات الفنية العلمية وخصوصا في مجالات الفضاء، لكن المشاريع المشتركة الجديدة ستساعد على تعميق هذا التعاون وتطويره.

ويرى الخبراء أن شركة إيرباص بحاجة إلى التعاون مع روسيا كونها مصدرا أساسيا لتوريد التيتانيوم اللازم لبناء طائراتها.

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كما يعتقد محللون أن التعاون مع روسيا في مجال الفضاء سيساعد هذه الشركة على اللحاق بمنافستها بوينغ التي سترسل أولى مركباتها إلى الفضاء قريبا، وستطلق مركبة مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية مطلع العام القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "أيروفلوت" الروسية للطيران تعتبر من أهم زبائن شركة إيرباص، كما تسعى الأخيرة إلى تعزيز مبيعاتها في روسيا منذ سنوات، وتشارك بشكل مستمر في معرض "ماكس" الروسي الذي يعتبر أحد أهم معارض الطيران على مستوى العالم.

المصدر: فيستي