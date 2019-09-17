"طائرة القرن" الروسية تقلع في أول رحلة خارجية

تمكنت طائرة الركاب الروسية الحديثة "إم إس-21" الملقبة بـ "طائرة القرن الـ 21" من الإقلاع في أول رحلة جوية طويلة لها إلى خارج البلاد.

وتبعا لموقع "سبوتنيك" الروسي فإن الطائرة أقلعت من الأراضي الروسية واتجهت نحو تركيا لتشارك في معرض "تكنوفيست" للطيران والفضاء، والذي تشهده العاصمة اسطنبول في الفترة الممتدة ما بين 17 و22 سبتمبر الجاري.

ويشير الخبراء إلى أن الطائرة المذكورة أقلعت من مطار "جوكوفسكي" في ريف العاصمة الروسية موسكو وقطعت نحو 2500 كلم خلال 3.5 ساعة وهبطت بنجاح في مطار اسطنبول.

وصممت هذه الطائرة لتكون المنافس الأهم لطائرات "بوينغ" وإيرباص" المتوسطة الحجم، وطوّر هيكلها ليحمل 163-211 راكبا في رحلات جوية متوسطة المدى، قد تزيد عن 5000 كلم.

المصدر: وكالات روسية