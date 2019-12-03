ناسا تكشف عن موقع تحطم مركبة الهبوط الهندية "فيكرام" على سطح القمر

رصد قمر صناعي تابع لوكالة ناسا حطام مركبة "فيكرام" الهندية، التي تحطمت على سطح القمر في سبتمبر الماضي، بعد محاولة فاشلة للهبوط.

والتقط المسبار الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، مستكشف القمر المداري (LRO)، صورا لموقع التحطم وحقل الحطام المرتبط به، وقامت الوكالة بنشرها يوم الاثنين 2 ديسمبر.

AFP graphic showing landing sites for probes and crewed missions on the Moon, including India's Chandrayaan 2 Vikram lander, which crashed in September pic.twitter.com/y6f1fSAAEQ — AFP news agency (@AFP) December 3, 2019

وعلى الرغم من صعوبة القيام بذلك، إلا أن الصور الجديدة تظهر فوهة التصادم والحطام المتناثر على عدة أمتار من سطح القمر.

وفي حين أن المسبار المداري عالي التقنية التابع لناسا له الفضل في العثور على حطام مركبة الهبوط الهندية، إلا أن مبرمج الكمبيوتر الهندي، شانموغا سوبرامانيان، هو الذي أشار فعليا إلى موقع التحطم بعد أن دعت الوكالة الجمهور للانضمام إلى البحث، بنشرها صورة فسيفسائية في أواخر سبتمبر ليتمكن أي شخص من الحصول عليها.

NASA Handout

NASA Handout

وتظهر الصور المتحركة الصادرة عن وكالة ناسا موقع التحطم قبل وبعد الحادثة، حيث يمكن رؤية سلسلة باهتة من الحطام بالقرب من الثلث السفلي من الصورة الأكثر حداثة.

وكان الحطام الناجم عن التصادم صغيرا بما يكفي لدرجة أنه بالكاد يمكن تمييزه عن سطح القمر، ووفقا لوكالة ناسا، فإن الحطام الذي عثر عليه شانموغا لأول مرة، وجد على بعد نحو 750 مترا من موقع الحادث الرئيسي.

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuhpic.twitter.com/jaW5a63sAf — NASA (@NASA) December 2, 2019

يذكر أن مركبة "فيكرام" أطلقت نحو القمر في يوليو الماضي كجزء من مهمة Chandrayaan-2 Moon الهندية، والتي تأمل نيودلهي من خلالها، أن تصبح الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين للقيام بهبوط ناجح على القمر.

وفقدت الهند الاتصال بالمركبة، في سبتمبر الماضي، عندما أصبحت على ارتفاع 2.1 كيلومتر عن سطح القمر، وبدأت عملية الهبوط، حيث حصل عطل فيها غير مسارها، وتسبب في تحطمها.

المصدر: RT