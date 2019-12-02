تلسكوب هابل يرصد مجرتين مشوهتين بفعل الجاذبية

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية صورة مذهلة لمجرتين متفاعلتين تشوههما وتشوشهما قوة جاذبيتهما.

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وتظهر المجرتان في الصورة التي نشرتها ناسا، في رقصة جاذبية ذات تناسب كوني حقيقي، حيث يمكن رؤية المجرة NGC 6285 منحنية وملتوية الشكل بسبب تأثير المجرة الظاهرة إلى اليمين في الصورة وهي NGC 6286، حيث تنفث الغازات وتيارات الغبار التي تشوش مظهر NGC 6285.

وتكوّن المجرتان معا الثنائي النجمي Arp 293 في كوكبة التنين، وتبعد 250 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

ومع اقتراب المجرتين من بعضهما، تدور جاذبيتهما حول الغاز النجمي والغبار الكوني العائم في الفضاء بين النجوم، وفي بعض الأحيان، يكون جذب الجاذبية بين المجرتين قويا للغاية بحيث لا يمكن التغلب عليه، وسيؤدي هذا في نهاية المطاف إلى سقوط المجرتين باتجاه بعضهما وستصطدمان ثم تندمجان في جسم واحد، كما هو متوقع لمجرة درب التبانة وجارتها أندروميدا في غضون نحو 4 إلى 5 مليارات سنة.

#HubbleFriday This duo is named Arp 293. The two, friendly galaxies are interacting, their mutual gravitational attraction pulling wisps of gas and streams of dust from them, distorting their shapes, and gently smudging and blurring their appearances: https://t.co/E15SrPmnKWpic.twitter.com/Juk70mJikG — Hubble (@NASAHubble) November 29, 2019

المصدر: إكسبرس