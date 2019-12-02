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تلسكوب هابل يرصد مجرتين مشوهتين بفعل الجاذبية

الفضاء

تلسكوب هابل يرصد مجرتين مشوهتين بفعل الجاذبية
Nasa / ESA Hubble Space Telescope
مجرتي NGC 6285 وNGC 6286
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التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية صورة مذهلة لمجرتين متفاعلتين تشوههما وتشوشهما قوة جاذبيتهما.

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وتظهر المجرتان في الصورة التي نشرتها ناسا، في رقصة جاذبية ذات تناسب كوني حقيقي، حيث يمكن رؤية المجرة  NGC 6285 منحنية وملتوية الشكل بسبب تأثير المجرة الظاهرة إلى اليمين في الصورة وهي NGC 6286، حيث تنفث الغازات وتيارات الغبار التي تشوش مظهر NGC 6285.

وتكوّن المجرتان معا الثنائي النجمي Arp 293 في كوكبة التنين، وتبعد 250 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

ومع اقتراب المجرتين من بعضهما، تدور جاذبيتهما حول الغاز النجمي والغبار الكوني العائم في الفضاء بين النجوم، وفي بعض الأحيان، يكون جذب الجاذبية بين المجرتين قويا للغاية بحيث لا يمكن التغلب عليه، وسيؤدي هذا في نهاية المطاف إلى سقوط المجرتين باتجاه بعضهما وستصطدمان ثم تندمجان في جسم واحد، كما هو متوقع لمجرة درب التبانة وجارتها أندروميدا في غضون نحو 4 إلى 5 مليارات سنة.

المصدر: إكسبرس

 

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