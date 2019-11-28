الكشف عن صورة مجرة "غير عادية" عجزت ناسا عن حل لغزها

أصدرت وكالة ناسا صورة محيرة لمجرة حلقية شبه مثالية أثارت سؤالا يقول: "هل هذه مجرة واحدة أم اثنتان؟"، ويعود التساؤل لعام 1950 عندما اكتشف عالم الفلك آرثر هواغ، الجسم الغريب المجري.

وتهيمن النجوم الزرقاء الزاهية على الحلقة الخارجية في الصورة. ويوجد في الوسط كرة من النجوم الأكثر احمرارا، والتي تقول ناسا إنها أكبر سنا. وهناك فجوة بين هذين الكيانين غارقة في الظلام تماما.

"Is this one galaxy or two?" @NASA has released a puzzling image of a nearly perfect ring galaxy https://t.co/Be8LbUOCJX — The Sun (@TheSun) November 27, 2019

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ويُعرف هذا المشهد غير المعتاد باسم "كائن هواغ"، ولا أحد متأكد من كيفية تشكله.

وافترض بعض الخبراء أن "كائن هواغ" تشكل بعد تصادم مجري ​​منذ مليارات السنين.

والتُقطت الصورة بواسطة تليسكوب هابل الفضائي، وأعيدت معالجتها مؤخرا باستخدام خوارزمية ذكية لإزالة الضوضاء. ويمتد الكائن الفضائي لزهاء 100 ألف سنة ضوئية، ويكمن على بعد نحو 600 مليون سنة ضوئية، حيث يقع بالقرب من كوكبة "سربنس".

وفي الصورة، يمكن رصد مجرة ​​حلقية أخرى في الفجوة المظلمة، بين الحلقة الزرقاء والكتلة المركزية.

المصدر: ذي صن