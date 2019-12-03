رصد إشارات ضوئية غامضة من الفضاء

رصد علماء الفلك الروس أحد مصادر الأشعة السينية الأكثر سطوعا، الذي يقع في مجرة UGC 6456 البعيدة عن الأرض 14.8 مليون سنة ضوئية.

ويفيد موقع Phys.org، بأن العلماء درسوا وحللوا الصور الأرشيفية لـ UGC 6456 ULX، التي حصلوا عليها بمساعدة مرصد تشاندرا للأشعة السينية والتلسكوب الفضائي "هابل".

وقد غير هذا المصدر الجديد ذروة سطوعه أكثر من مستويين، من 17 x 10 أس 39 إرج في الثانية (إرج (erg) وحدة من وحدات الطاقة ) في نطاق 0.3-8 كيلو إليكترون فولت. وأن الحجم المطلق لهذا المصدر أكبر من 7.6 ما يجعله حاليا أسطع ULX في النطاق البصري.

ولاتزال طبيعة التباين الكبير في النطاق البصري والأشعة السينية غير واضحة. ولكن تغير السطوع له سعة مماثلة لتلك التي رصدت مصدر NGC 7793 P13 للأشعة السينية الذي يضم نجوما نيوترونية.

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وقد تمكن العلماء من اكتشاف علاقة متبادلة بين السطوع في النطاقات الضوئية والأشعة السينية. ما يسمح بتفسير ذلك في أن الأشعة السينية تولد ضوء مرئيا على الحواف الخارجية لقرص التزايد، الذي تنبعث منه ريح نجمية شديدة- تدفق تيار المواد إلى الفضاء بين النجوم.

ULX- مصادر أحادية للأشعة السينية أسطع بمليون مرة من الشمس في جميع أطوال الموجات. وهي أقل سطوعا من النوى النشطة للمجرات، وأكثر استقرارا من أي عملية نجمية معروفة.

المصدر: لينتا. رو