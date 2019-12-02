شركة روسية خاصة تصمم منصة جديدة للأقمار الصناعية

تعتزم شركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة أن تصمم بالتعاون مع شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" الحكومية منصة جديدة للأقمار الصناعية التي تتراوح أوزانها بين 80 و120 كيلوغراما.

ويتوقع أن تختبر المنصة عن طريق إطلاق قمر صناعي مصنوع على أساسها بحلول عام 2020.

وجاء في بيان نشرته الشركة في موقعها الإلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "VK" أن مبيعات المنصة ستنطلق عام 2025 بعد انتهاء اختبارها في مدار الأرض. وأضاف البيان أن المنصة يمكن أن تستخدم لتصنيع الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد والاتصال والأقمار الصناعية العلمية.

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وقال مصدر في الشركة إن المهمة التي تطرح أمام الشركة في المستقبل هي التخفيض من وزن المنصة وزيادة وزن الأقمار المصنوعة على أساسها حتى 600 كيلوغرام.

وأعرب المصدر عن قناعته بأن نجاح المشروع سيزيد بمقدار 3 أضعاف من حصة روسيا في السوق العالمية الخاصة بإطلاق الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد وسيؤدي إلى زيادة حجم التصدير الروسي إلى بلدان أخرى.

ويتوقع أن توظف مؤسسة المبادرات التقنية العلمية الروسية لتحقيق المشروع مبلغا قدره 332 مليون روبل (نحو 5 ملايين دولار)، فضلا عن 143 مليون روبل التي تستثمرها في المشروع شركة "سبوتنيكس" الخاصة.

المصدر: تاس