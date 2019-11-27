الهند تطلق قمرا صناعيا لاستشعار الأرض عن بعد

أطلقت المؤسسة الهندية للبحوث الفضائية الأربعاء 27 نوفمبر بنجاح قمرا صناعيا لاستشعار الأرض عن بعد و13 قمر نانو أمريكي الصنع.

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جاء ذلك على موقعها الإلكتروني الذي قال إن الأقمار الصناعية كلها أطلقها صاروخ PSLV-C47 هندي الصنع من جزيرة شريخاريكوتا الهندية.

يذكر أن القمر الصناعي Cartosat-3 لاستشعار الأرض عن بعد ينتمي إلى الجيل الثالث للأقمار الصناعية ويمتلك قدرة فائقة على التحليل. وسيستخدم للمساعدة في تخطيط المدن والزراعة وتطوير مشاريع البنية التحتية.

أما أقمار النانو الأمريكية فأطلقت إلى الفضاء بموجب اتفاقية خاصة موقعة مع المؤسسة الهندية. وقال الموقع إن العدد الإجمالي الذي أطلقته المؤسسة الهندية للبحوث الفضائية حسب الاتفاقيات الخاصة بلغ 300 قمر صناعي.

المصدر: تاس