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مصر تعلن موعدا جديدا لإطلاق قمر "طيبة 1"

الفضاء

مصر تعلن موعدا جديدا لإطلاق قمر
RT
وكالة الفضاء المصرية تكشف الموعد الجديد لإطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"
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أعلن محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن إطلاق قمر "طيبة 1" مساء اليوم الثلاثاء سيتم عند الساعة 21:09.

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وأوضح المسؤول المصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هنا العاصمة"، أن تأجيل إطلاق القمر، جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح حتى لا ينحرف الصاروخ الذي سيحمله إلى الفضاء عن مساره.

وأضاف أن القمر الجديد سيوفر شبكة موازية للاتصالات والإنترنت إلى جانب الشبكات الأخرى القائمة للاستفادة بها في المؤسسات التعليمية والبنوك والمستشفيات.

ولفت  محمد القوصي إلى أهمية "طيبة 1" في تأمين الاتصالات الهاتفية والاتصال بشبكة الإنترنت في كل الأوقات وكل أنحاء مصر.

المصدر: قناة "سي بي سي"

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