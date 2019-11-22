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تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات " طيبة -1" لأسباب فنية

أخبار العالم العربي

تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات
RT
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تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذي كان سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية لأسباب فنية.

وكان من المقرر إطلاق القمر الصناعي يوم الجمعة، على متن الصاروخ الحامل "آريان-5" من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم "جويانا الفرنسي" في أمريكا الجنوبية.

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ووفقا للبيانات، فإنه من المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاما بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

المصدر: RT

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