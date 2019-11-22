مصر تطلق اليوم أول قمر صناعي مخصص للاتصالات

كشف وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، أنه سيطلق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" اليوم الجمعة، مؤكدا أنه بإطلاق هذا القمر، ستدخل بلاده عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات.

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واعتبر أن إطلاق هذا القمر يمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وفقا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ووضع مصر في المكانة التي تليق بها وتستحقها إقليميا ودوليا.

وقال إن عملية إطلاق القمر "طيبة 1" تأتي كذلك، في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، حيث يعمل هذا التدشين على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية.

وأوضح أن إطلاق القمر المصري سيساهم كذلك في النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

المصدر: "الأهرام"