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روسيا تقترح على ماليزيا إنشاء معهد فضائي

الفضاء

روسيا تقترح على ماليزيا إنشاء معهد فضائي
Sputnik Anton Denisov
رائد الفضاء الماليزي مظفر شكور
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اقترحت روسيا على مملكة ماليزيا أن تنشئ فيها معهدا للطيران والفضاء.

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أعلن ذلك وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله في أعقاب المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وأضاف أن الحكومة الماليزية تدرس هذا الاقتراح.

وقال:" قد تلقينا اقتراحا من الجانب الروسي بإنشاء معهد الطيران والفضاء في بلادنا وندرسه الآن بجدية بالغة". ومضى قائلا:" في حال قبول الاقتراح فإن علاقاتنا سترتقي إلى مستوى جديد".

يذكر أن البرنامج الفضائي الماليزي له تاريخ طويل. وأسست عام 2002 الوكالة الفضائية الوطنية الماليزية. وشارك أول رائد فضاء ماليزي مظفر شكور عام 2007 في البعثة الفضائية إلى المحطة الدولية بعد أن انطلق إلى الفضاء على متن مركبة "سويوز تي إم آ" الروسية المأهولة.

المصدر: تاس

 

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