روسيا تختبر أقسام صاروخ "سويوز – 5" الفضائي

بدأ مركز "بروغريس" الفضائي الروسي في مدينة سامارا باختبار خزانات وقود المرحلة الأولى لصاروخ "سويوز – 5" الروسي الحديث.

أفادت بذلك وكالة "تاس" نقلا عن مصدر لها في الصناعة الفضائية الروسية.

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وقال المصدر إن خزانات الوقود قد صنعت. وإنها خضعت لاختبارات في مركز "بروغريس" للصواريخ الفضائية. فيما لم يذكر موعد انتهاء الاختبار.

يذكر أن مدير عام مركز "بروغريس"، دميتري بارانوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن مركزه بدأ في إنتاج خزانات الوقود للمرحلة الأولى في صاروخ "سويوز – 5"، مشيرا إلى أن مهندسي المركز يعملون على تصميم محركات المرحلة الثانية للصاروخ.

جدير بالذكر أن شركة "إينيرغيا" الروسية هي التي تولت تصميم صاروخ "سويوز – 5" الفضائي الواعد. ويتوقع إطلاقه من قاعدة "بايكونور" الفضائية وبالذات من منصة يعمل الخبراء الكازاخستانيون على إنشائها في إطار مشروع "باي تيريك" المشترك الروسي الكازاخستاني، حيث تولى الأخير إنشاء البنية التحتية للمشروع في قاعدة "بايكونور" الفضائية التي تستأجرها روسيا من كازاخستان.

جدير بالذكر أن صاروخ "سويوز - 5" الفضائي سيطلق لأول مرة عام 2021.

المصدر: تاس