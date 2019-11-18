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شاحنة فضائية روسية تلتحم بالمحطة الفضائية لغاية منتصف العام المقبل

الفضاء

شاحنة فضائية روسية تلتحم بالمحطة الفضائية لغاية منتصف العام المقبل
Sputnik Sergey Mamontov
صورة أرشيفية
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ستظل شاحنة "بروغريس إم إس - 13" الفضائية الروسية المتوقع إطلاقها يوم 1 ديسمبر المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية ملتحمة بها لغاية منتصف العام المقبل.

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أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الذي قال إن عام 2020 سيشهد إطلاق 3 شاحنات فضائية روسية إلى المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن مركبة الشحن الروسية "بروغريس  إم إس - 13" ستطلق الساعة 14.29 يوم 1 ديسمبر بتوقيت موسكو بصاروخ "سويوز – 2 .1 آ" من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية لتلتحم يوم 3 ديسمبر بالمحطة الفضائية.

المصدر: تاس

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