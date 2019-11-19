روسيا تطلق أول قمر Glonass-K2 العام القادم

أكدت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تستعد لإطلاق أول أقمار K2 لتعزيز عمل منظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية.

وأشار نائب كبير المصممين في الشركة الروسية لأنظمة الأقمار الصناعية، فلاديمير حليموفيتش، إلى أن إطلاق أول أقمار Glonass-K2 من المفترض أن يجري مطلع العام القادم.

وأوضح المسؤول أن القمر الجيد الذي يصل وزنه إلى 1800 كلغ هو قمر معدل عن أقمار Glonass-K الموجودة حاليا، لكنه سيكون أكثر قدرة على توفير البيانات للأرض، وسيكون قادرا على إرسال 9 أنواع من الإشارات الملاحية.

وكانت مصادر في شركة "إينغوستراخ" الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن 4 أقمار من نوع Glonass-M و Glonass-K ستنضم إلى مجموعة الأقمار العاملة في "غلوناس" خلال عامين تقريبا.

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وتبعا للخبراء فإن الأقمار الجديدة في منظومة "غلوناس" ستتميز عن الأقمار الحالية بقدرة أكبر على إرسال الإشارات الملاحية، كما أن أقمار Glonass-K ستعمل في الفضاء لعشر سنوات، مقارنة بأقمار Glonassa-M التي لا تتجاوز مدة خدمتها الفعلية 7 سنوات.

المصدر: تاس