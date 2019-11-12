روسيا تستحدث مركزا وطنيا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد

أكد ت مصادر روسية مطلعة في شؤون الفضاء أن روسيا ستباشر باستحداث مركز وطني جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

وحول تلك المعلومات قال نائب رئيس إدارة النظم الملاحية في GLONASS، فاليري زايتشكو: "تخطط روسيا للبدء في استحداث مركز وطني لاستشعار الأرض عن بعد شبيه بالمركز الوطني التابع لوزارة الدفاع في البلاد والمركز الوطني التابع لوزارة الطوارئ الروسية".

وأشار المسؤول إلى أن "المركز الجديد الذي يحمل اسم D33 ستكون له مبان ووحدات في مختلف الأماكن الروسية، ومركز الوحدة الأساسية في العاصمة الروسية موسكو، وسيبدأ العمل على إنشاء تلك الوحدات والمباني عام 2020 لتصبح جاهزة خلال عامين".

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن يكون لهذا المركز الذي ستديره مؤسسة "روس كوسموس" وحدات في منطقة كاليازينسكي التابعة لمدينة تفير الروسية، كما سيتم استحداث وحدات تابعة له في شبه جزيرة القرم.

ويتوقع الخبراء أن يصبح هذا المركز جزءا من منظومة موحدة تجمع عدة مراكز مخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، وقد تتوزع مراكزها على جميع مناطق الاتحاد الروسي، وربما على القطبين الشمالي والجنوبي، وستسمح تلك المراكز باستقبال المعلومات والبيانات من الأقمار الصناعية ومعالجتها للاستفادة منها مدنيا وعسكريا.

المصدر: نوفوستي