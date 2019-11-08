روسيا تزود مطار "فوستوتشني" بمعدات لإطلاق الصواريخ

أكد مدير المشاريع والبنى التحتية في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، رومان بوبكوف، أن المطار سيتسلم دفعة من المعدات اللازمة لإطلاق أنواع جديدة من الصواريخ.

وفي حديث صحفي قال بوبكوف: "سيتسلم المطار ثلث المعدات اللازمة لإطلاق صواريخ Angara-A5 الجديدة قبل نهاية العام الجاري.. لقد تسلمنا معدات تابعة لـ 13 نظاما ضروريا لعمليات الإطلاق حاليا، واستكملنا استلام معدات تابعة لنظامين أساسيين، ومن المفترض أن نتسلم معدات إضافية تابعة لـ 3 أنظمة أخرى قبل نهاية هذا العام، سير الأعمال يجري وفق جدول زمني محدد دقيق".

وأضاف المسؤول: "نحن نخطط لإطلاق الرحلات التجارية لصواريخ Angara-A5 من مطارنا عام 2023، المرحلة الثانية من استكمال بناء المطار تتضمن إنشاء قاعدة إطلاق خاصة لهذا الغرض، وقد بدأنا بالفعل ببنائها".

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وأشار إلى أن وحدة المشاريع والبنى التحتية في مطار "فوستوتشني" بدأت باستلام المعدات اللازمة لبناء قاعدة الإطلاق الجديدة منذ العام 2018، ومنذ سنة تقريبا تسلّم المطار أكثر من 100 آلية ستساهم في أعمال البناء والحفر والتجهيز.

وكان مدير مؤسسة "روس كوسموس" قد أكد مؤخرا أن أعمال البناء اللازمة لتشييد ما يلزم لإطلاق صواريخ "أنغارا-5" من المطار المذكور تسير ضمن خطة زمنية محددة، والهدف بناء مركز قيادة وتحكم، ومجمع لتخزين الوقود، وقاعدة إطلاق جديدة.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيد للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت مؤخرا أول عملية إطلاق منه

المصدر: تاس