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روسيا تتخلى عن صواريخ "بروتون" الفضائية

الفضاء

روسيا تتخلى عن صواريخ
Sputnik Oleg urusov
صاروخ "بروتون" الفضائي الروسي
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ذكرت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تنوي الاستغناء عن صواريخ "بروتون" الفضائية واستبدالها بأخرى أكثر تطورا.

وجاء في بيان صادر عن الشركة مؤخرا: "عام 2024 ستكون روسيا قادرة على الاستغناء تماما عن صواريخ بروتون الفضائية لتستبدلها بصواريخ أنغارا الأكثر تطورا، والتي ستكون رحلاتها أكثر فائدة من الناحية التجارية".

من جانبه، قال المدير العام للمؤسسة، دميتري روغوزين، إنه يخطط للذهاب إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي في 5 نوفمبر الجاري، ليتفقد التعديلات التي تجرى على المطار ليكون جاهزا لإطلاق صواريخ "أنغارا" الجديدة مستقبلا.

وفي الفترة ما بين 6 و7 نوفمبر، سيتوجه أيضا إلى مدينة أومسك الروسية ليعاين سير العمل على تطوير الدفعات الجديدة من الصواريخ المذكورة.

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وكانت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية قد أكدت في وقت سابق أن الخبراء في البلاد سيعملون في السنوات الـ 3 القادمة على اختبار الطرازات الجديدة من صواريخ "أنغارا" المطورة، استعدادا لبدء الإنتاج التجاري لهذه الصواريخ عام 2023.

المصدر: فيستي

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