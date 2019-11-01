شركة روسية خاصة تعتزم إطلاق صاروخ متعدد الاستخدام عام 2024

أعلن رئيس شركة Laros الروسية الفضائية الخاصة أن شركته ستبدأ عام 2024 بإطلاق صواريخ متعددة الاستخدام إلى مدار الأرض.

وأضاف أن الصواريخ قادرة على نقل الحمولة بوزن 200 كيلوغرام إلى ارتفاع 500 كيلومتر.

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وكان، لاريونوف، قد صرح في وقت سابق لصحيفة "إزفيستيا" الروسية أن شركته تعتزم أن تطلق عام 2020 نموذجا أحادي المراحل للصاروخ بغية اختبار قدرته على العودة إلى الأرض والهبوط برفق. وأوضح أن الصاروخ سيهبط على منصة خاصة بفضل تشغيل محركاته النفاثة، مشيرا إلى أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية تستعين بالأسلوب نفسه.

ومضى قائلا" ثم ننتقل إلى الصاروخ ثنائي المراحل الذي سيطلق الحمولة المفيدة بوزن 200 كيلوغرام إلى ارتفاع 400 – 500 كيلومتر. أما مرحلته الأولى فستعود إلى الأرض مستخدمة أسلوبا كان قد اختبره الصاروخ أحادي المراحل.

وقال، لاريونوف، إن إطلاق صاروخ "لاروس" الخفيف بحاجة إلى منصة خاصة تتوفر في مطار "كابوستين يار" العسكري وسيم نقل الصاروخ إلى هناك على متن مقطورة شاحنة. لكن إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدارات القطبية سيحتاج مطارات أخرى. ولم يستبعد أن تستخدم الشركة قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية المدنية.

وأوضح أن إطلاق صاروخ خفيف واحد إلى مدار الأرض المنخفض سيكلف الشركة 2.5 – 3 ملايين دولار. وسيكون الصاروخ جاهزا لإطلاق آخر بعد أسبوعين.

المصدر: تاس