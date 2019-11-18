هابل يلتقط صورة نادرة للغاية لشكل "مجرة غريبة"

اكتشف تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا، "مجرة غريبة" على بعد 130 مليون سنة ضوئية، وأكبر من مجرتنا درب التبانة.

والتقط التلسكوب الفضائي صورة للمجرة المسماة NGC 772، الواقعة في كوكبة برج الحمل، ويتمثل أحد الاختلافات الملحوظة بينها وبين مجرتنا، أنها لا تحتوي على الضلع (أو القضيب) الذي يتوسط المجرة، على عكس درب التبانة المعروفة بأنها مجرة حلزونية ضلعية (أو قضيبية).

#HubbleFriday Many galaxies we see with Hubble look similar: spiral arms, a glowing center, & bright specks of star formation with dark ripples of dust weaving throughout. Spiral galaxy NGC 772 is no exception: https://t.co/kREt8UURb8pic.twitter.com/ELwmg4cTmH — Hubble (@NASAHubble) November 15, 2019

وهذه القضبان هي عبارة عن أذرع من الضوء الساطع، ناتجة عن هياكل الغبار والغاز، وتمتد على طول مركز المجرة، وفي مجرات مثل NGC 772 يكون هذا التأثير مفقودا، على الرغم من أن هناك الكثير من الغبار والغاز من أجل تكوين النجوم في أجزاء أخرى من المجرة.

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وتصنف مجرة NGC 772 بأنها من المجرات الحلزونية غير المنتظمة مركزيا، وهي تشترك مع مجرة درب التبانة في امتلاكها مجرات قمرية أو كما تعرف بالمجرات التابعة، التي ترتبط بمجرة أكبر منها بفضل الجاذبية، وتدور حولها بطريقة مشابهة لدوران القمر حول الأرض.

وتم تشويه أحد أذرع NGC 772 اللولبية وتعطيلها بواسطة إحدى هذه المجرات القمرية والتي تسمى NGC 770، ما جعل الذراع ممدودا وغير متماثل، وهذا يعني أن المجرة NGC 772 غريبة بعض الشيء في الحجم أو الشكل أو التكوين.

المصدر: إكسبرس