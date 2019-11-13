اكتشاف اتصالات غامضة تشبك الكون

اكتشف علماء الفضاء الكوريون تنسيقا غامضا في حركة المجرات ودورانها على الرغم من المسافات الكبيرة التي تفصل بينها، وليس لهذه الظاهرة أي تفسير موثوق.

ويفيد موقع Science Alert ، بأن الباحثين اكتشفوا أن التنسيق بين دوران وحركة المجرات يلاحظ على مسافة ميغابارسك واحد. وقد حلل الباحثون في هذه الدراسة البيانات الخاصة بالمجرات الموجودة في قاعدة بيانات The CALIFA Survey و NASA-Sloan Atlas.

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اتضح للباحثين أن اتجاه دوران المجرات ينسق مع متوسط حركتها في حدود ستة ميغابارسك (حوالي 20 مليون سنة ضوئية) عن بعضها. وبما أنه لا يمكن للمجرات التعامل فيما بينها مباشرة، فقد يحتمل وفقا للخبراء وجود اتصالات بينها عبر بنى كونية عملاقة، أي مادة منتشرة في الفضاء على نطاق واسع جدا.

ويذكر أن علماء الفلك سبق أن اكتشفوا ظاهرة شاذة تشير إلى أن الكون منحن ومغلق بشكل كروي، وليس مسطحا كما كان يعتقد سابقا. وفي هذه الحالة، سينتهي وجود الفضاء نتيجة الانكماش الفردي.

المصدر: لينتا. رو