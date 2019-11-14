الصين تختبر مسبارا مخصصا للهبوط على سطح المريخ

أجرى الخبراء في الإدارة الفضائية الوطنية الصينية الخميس 14 نوفمبر في ميدان تدريب خاص بمدينة هوايلاي في شمال الصين اختبار مسبار مخصص للهبوط على سطح المريخ.

إقرأ المزيد

واستخدم الخبراء جهازا خاصا يحاكي الهبوط بسرعة تناسب جاذبية المريخ. أما تضاريس منطقة الهبوط فتشبه تضاريس المريخ بحفرها الناجمة عن سقوط النيازك وحجارتها ورمالها.

وقال رئيس الإدارة الفضائية الوطنية الصينية، جان كيدزيانغ، إن التجربة الحالية هي مرحلة هامة على طريق دراسة الكوكب الأحمر. فيما يتعلق بأول بعثة صينية إلى المريخ وسيتم تحقيقها عام 2020 حسب الخطة المقررة.

وأضاف أن استيطان المريخ هو حلم منشود للبشرية جمعاء.

وترى الصين حسب، جان كيدزيانغ، أن التعاون الدولي الفضائي يجب أن يتحقق على قدم المساواة ليستطيع أي بلد دون استثناء الاستفادة من التقدم في مجال التكنولوجيات الفضائية.

المصدر: تاس