من فلوريدا إطلاق صاروخ يحمل 60 قمرا صناعيا صغيرا

تم من مجمع الإطلاق SLC 40 في قاعدة لسلاح الجو الأمريكي في فلوريدا، إطلاق الصاروخ الناقل Falcon 9، التابع لشركة SpaceX، وعلى متنه 60 قمرا صناعيا صغيرا من منظومة Starlink.

وانطلق الصاروخ من القاعدة، في تمام الساعة التاسعة و56 دقيقة بالتوقيت المحلي( 17:56 بتوقيت موسكو)، لينقل أجهزة الاتصالات المذكورة إلى مدار يبعد 280 كلم عن الأرض.

وتم إنزال القسم الأول من الصاروخ، المصمم للاستخدام المتكرر، بعد 8 دقائق و 27 ثانية من الإطلاق، على منصة Of Course I Still Love You، الموجودة في المحيط الأطلسي، وستقوم السفينتان المرافقتان - Ms.Tree و Ms.Chef، بنقل جهازي التسريع التابعين للصاروخ.

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وستسمح منظومة الأقمار الصناعية المذكورة، بتوفير لكل مناطق العالم بما في ذلك النائية منها والأماكن ذات الكثافة السكانية المنخفضة، الإنترنت ذي النطاق العريض بسرعة نقل تبلغ 1 غيغابت في الثانية، وهو ما يتوافق مع معيار 5G.

في المرحلة الأولى، تخطط SpaceX لتوفير وصول الإنترنت عالي السرعة، إلى سكان جنوب الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020. ووفقا للشركة، سيتكلف نشر 11 ألف قمر صناعي في المدار وتشغيلها، 10 مليارات دولار.

المصدر: تاس