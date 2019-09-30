موسك يستعرض مركبة استعمار المريخ

استعرض إيلون موسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، نموذجا لمركبة فضائية مكوكية قادرة على نقل الحمولات ورواد الفضاء إلى المريخ والقمر.

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أطلق اسم Starship على المركبة الفضائية الجديدة، التي طولها 50 مترا وكتلتها من دون الوقود والحمولة حوالي 120 طنا. وقد أعلن موسك خلال استعراض اسم Starship بأنها قادرة على حمل 100 شخص، ويمكن أن تصبح باكورة استعمار المريخ والقمر.

ووفقا له، ستكون أول رحلة لهذه المركبة في الشهرين المقبلين، حيث سترتفع إلى حوالي 20 كيلومترا ومن ثم تعود إلى الأرض، وقال "يبدو هذا نوع من الجنون. ولكني أعتقد بأننا سنحاول الوصول إلى المدار خلال أقل من ستة أشهر". حيث يتم التحكم بهبوط المركبة، قبل وصولها إلى الأرض كونها تنقلب رأسا على عقب.

وأعلنت الشركة المنتجة "سبيس إكس" أنه يحتمل، بعد انتهاء جميع الاختبارات، أن تتمكن المركبة من البقاء في الفضاء مدة شهرين. وأنها "أقوى صاروخ في التاريخ".

وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة Starship هي المرحلة الثانية من نظام النقل الفضائي BFR القابل لإعادة الاستخدام الذي تنتجه SpaceX.

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Rage, rage against the dying of the light pic.twitter.com/aGRw4VowAQ — Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2019

المصدر: لينتا. رو