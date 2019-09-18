تحرز شركة "سبيس إكس" تقدما كبيرا في تجميع نموذج المركبة الفضائية المدارية الخاصة بها، بحسبما أظهرته الصور التي نشرها مؤسس الشركة، إيلون موسك.

وشارك الملياردير الأمريكي، إيلون موسك، صورتين عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، تدلان على التقدم الكبير في إنشاء المركبة الفضائية الطموحة التي من المقرر أن تجري رحلات تجارية إلى المدار في عام 2021، بهدف استخدامها في يوم من الأيام للسفر إلى المريخ.

Area 51 of Area 51 pic.twitter.com/Du7i92sFaO — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2019

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وكشفت الصور عما وُصف بـ"العمود الفقري" للمركبة الفضائية في مقر شركة "سبيس إكس" في تكساس بولاية فلوريدا، ويبدو أن موسك لا يضيع أي وقت حيث من المنتظر أن تبدأ الرحلات التجريبية الأولى لهذه المركبة الفضائية المدارية في بدايات شهر أكتوبر المقبل، ويتوقع أن يصل ارتفاع أول رحلة إلى نحو 63 ألف قدم، فيما ستصل إلى ارتفاعات أعلى في الرحلات التجريبية اللاحقة، إلى أن تصل إلى المدار في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر ملف للجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) الذي كشف عن أن "سبيس إكس" على استعداد لإطلاق المرحلة التالية لاختبار المركبة الفضائية.

وبناء على ذلك، طلبت الشركة إذنا بالسفر على متن المركبة الفضائية أكثر من 12 ميلا في المدار، ثم العودة إلى نقطة البداية، وهذا الإنجاز يمثل قفزة كبيرة للشركة ويعطي فكرة حول مدى قرب الشركة من إستكمال المركبة الفضائية.

المصدر: ديلي ميل