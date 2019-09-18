 
مباشر

إيلون موسك ينشر صور "العمود الفقري" لمركبته الفضائية المدارية

الفضاء

إيلون موسك ينشر صور
twitter@elonmusk
إيلون موسك ينشر صور "العمود الفقري" لمركبته الفضائية المدارية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf3o

تحرز شركة "سبيس إكس" تقدما كبيرا في تجميع نموذج المركبة الفضائية المدارية الخاصة بها، بحسبما أظهرته الصور التي نشرها مؤسس الشركة، إيلون موسك.

وشارك الملياردير الأمريكي، إيلون موسك، صورتين عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، تدلان على التقدم الكبير في إنشاء المركبة الفضائية الطموحة التي من المقرر أن تجري رحلات تجارية إلى المدار في عام 2021، بهدف استخدامها في يوم من الأيام للسفر إلى المريخ.

إقرأ المزيد
بعد أيام من الجدل.. إيلون موسك يصحح فكرة
بعد أيام من الجدل.. إيلون موسك يصحح فكرة "تفجير المريخ!

وكشفت الصور عما وُصف بـ"العمود الفقري" للمركبة الفضائية في مقر شركة "سبيس إكس" في تكساس بولاية فلوريدا، ويبدو أن موسك لا يضيع أي وقت حيث من المنتظر أن تبدأ الرحلات التجريبية الأولى لهذه المركبة الفضائية المدارية في بدايات شهر أكتوبر المقبل، ويتوقع أن يصل ارتفاع أول رحلة إلى نحو 63 ألف قدم، فيما ستصل إلى ارتفاعات أعلى في الرحلات التجريبية اللاحقة، إلى أن تصل إلى المدار في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر ملف للجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) الذي كشف عن أن "سبيس إكس" على استعداد لإطلاق المرحلة التالية لاختبار المركبة الفضائية.

وبناء على ذلك، طلبت الشركة إذنا بالسفر على متن المركبة الفضائية أكثر من 12 ميلا في المدار، ثم العودة إلى نقطة البداية، وهذا الإنجاز يمثل قفزة كبيرة للشركة ويعطي فكرة حول مدى قرب الشركة من إستكمال المركبة الفضائية.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

متداول.. طفلان ينشدان بطريقة رائعة داخل مترو الأنفاق في مصر