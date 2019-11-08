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كويكب سريع للغاية يتخطى الأرض بأمان (صور)

الفضاء

كويكب سريع للغاية يتخطى الأرض بأمان (صور)
Pixabay / urikyo33
صورة تعبيرية
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اقترب كويكب سريع للغاية بشكل كبير وآمن من الأرض من مسافة لا تقل عن 487 ألف كم من كوكبنا، أي أكثر بقليل من متوسط المسافة بيننا وبين القمر.

وبلغت سرعة الكويكب 2019 UM12، الذي يصل قطره إلى 69 مترا، أكثر من 30700 ميل في الساعة، ووصل إلى أقرب نقطة له من الأرض في الساعة 17:41 بتوقيت غرينتش في 7 نوفمبر.

ولم يمر الكويكب الذي اكتشف فقط من قبل وكالة ناسا في 24 أكتوبر الماضي، من هذه المسافة القريبة للغاية من الأرض من قبل، وعلى الأرجح لن يمر بها مجددا في المستقبل.

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ولحسن الحظ، لم يكن الأشخاص الذين يملكون تلسكوبات قوية بحاجة إلى الكثير من المراقبة لالتقاط صور لـ2019 UM12 خلال مروره القريب من الأرض.

وتظهر الصورة المنشورة الكويكب وهو في طريقه نحو تخطي الأرض، ونتجت الصورة عن تقنية تتبع الحركة المستخدمة للحصول على مشهد "لائق" للكويكب مع وجود النجوم في الخلفية الممتدة على شكل مسارات طويلة، بينما يظهر الكويكب كنقطة مفردة ومشرقة على مسافة نحو 1.15 مليون كلم من الأرض.

المصدر: RT

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