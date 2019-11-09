ناسا تقترح على الروس إجراء تجارب إضافية تحاكي الرحلة الفضائية الطويلة

اقترحت ناسا على المعهد الروسي للبحوث البيولوجية بإجراء 4 تجارب دولية أخرى تحاكي ظروف الرحلة الفضائية لمدة عام واحد.

أعلن ذلك مدير مشروع SIRIUS الدولي، مارك بيلكوفسكي، أثناء افتتاح معرض " الأرض - القمر – المريخ ، محاولة البقاء على قيد الحياة" في متحف الفضاء الروسي.

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وأعاد، بيلكوفسكي، إلى الأذهان أن SIRIUS هو مشروع دولي يشارك فيه الباحثون من روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ويقضي بوضع فريق من الباحثين في غرفة معزولة تماما لمدة طويلة، وقطع أي تواصل بينهم وبين العالم الخارجي.

وأشار إلى أن تجربة عزل الباحثين يخطط لإجرائها عامي 2021 – 2022. ولمدة 240 يوما.

يذكر أن معرض المذكور افتتح الخميس 7 نوفمبر في متحف الفضاء بموسكو بمشاركة معهد البحوث الطبية والبيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسية، وكشف المعرض عن الأجهزة الطبية الحديثة ومعدات الواقعين الافتراضي والمعزز التي من شأنها محاكاة الرحلة الفضائية إلى القمر والمريخ والتي تستخدم عند إجراء تجارب العزل على الأرض.

وسبق لمعهد البحوث البيولوجية أن أجرى تجربة دولية قامت بمحاكاة الرحلة الفضائية إلى القمر والهبوط على سطحه والعودة إلى الأرض.

المصدر: تاس