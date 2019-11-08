"روس كوسموس": مركبة "أوريول" المأهولة تطلق عام 2023

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين، أن مركبة "أوريول" (النسر) الروسية الواعدة ستطلق لأول مرة عام 2023 .

وأضاف أن إطلاق المركبة سيجري باستخدام صاروخ "أنغارا –آ 5 بي" الثقيل المطور الذي تنتجه شركة "بوليوت" الروسية في مدينة "أومسك" غرب سيبيريا.

جاء ذلك على لسان ،روغوزين، يوم 6 نوفمبر أثناء زيارته الميدانية للشركة.

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وقال إن مركبة "أوريول" المأهولة ستطلق بصاروخ مزود بمحرك "إر دي - 191" المطور. وأوضح أنه يخطط لتخفيض كلفة صاروخ "أنغارا" بفضل تنظيم الإنتاج الصناعي (على دفعات) للصواريخ من هذا النوع في شركة "بوليوت" التي تعتزم إنتاج ما لا يقل عن 8 صواريخ ثقيلة من طراز "أنغارا" كل عام.

يذكر أن مركبة "أوريول" ("فديراتسيا" سابقا) ستستخدم لنقل رواد الفضاء الروس إلى مداري الأرض والقمر. وإنها تتسع لـ4 رواد ويمكن أن تبقى في الفضاء الكوني لمدة 30 يوما.

أما "أنغارا" فهي أسرة من الصواريخ الروسية التي تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وقد تم إطلاق الصاروخين الخفيف والثقيل عام 2014 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.

المصدر: تاس