روسيا واليابان بصدد تصميم روبوت فضائي جديد

أعلن المدير التنفيذي لشركة "تقنيات أندرويد" الروسية، المصنعة لروبوت "فيودور" الفضائي المشهور يفغيني دوردوروف، أن شركته تتعاون مع زملائها في اليابان بشأن تصميم روبوت فضائي جديد.

وقال إن وفد الخبراء اليابانيين يعتزم أن يزور في ديسمبر المقبل موسكو لبحث آفاق التعاون في هذا المجال. ولم يقرر الجانبان بعد ملامح الروبوت الفضائي المشترك والغاية منه.

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فيما قال، دودوروف، إن هناك اقتراحات وردت من جانب خبراء كوريا الجنوبية بشأن تصميم الروبوت الفضائي. إلا أن قرارا ببحث الموضوع لم يتخذ بعد.

يذكر أن شركة "تقنيات أندرويد" صممت بالتعاون مع مؤسسة البحوث الواعدة الروسية روبوت "فيودور" الفضائي الذي كان قد أطلق في 22 أغسطس الماضي إلى المحطة الفضائية الدولية وعاد إلى الأرض في 7 سبتمبر الماضي.

وقال مصمموه إنه كان مشغولا بتنفيذ أعمال بسيطة خاصة بالمثقاب وإصلاح الأجهزة الكهربائية، فضلا عن الإجابة على أسئلة موجهة إليه.

جدير بالذكر أن "تقنيات أندرويد" أوكلت إليها مهمة تصميم روبوت جديد سيعمل في الفضاء المكشوف. باسم "تيليدرويد". ويتوقع أن يكشف عن نموذج تجريبي له في أبريل المقبل.

المصدر: تاس