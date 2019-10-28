انتهاء المهمة القياسية السرية للمركبة الأمريكية القاتلة

أنهت المركبة الفضائية الأمريكية غير المأهولة X-37B مهمتها الاختبارية مسجلة رقما قياسيا .

وأعلنت قوات سلاح الجو الأمريكي في موقعها بشبكة "تويتر"، أن المركبة الفضائية X-37B أنهت تحليقها في الفضاء الذي استمر 780 يوما، وبذلك يصبح إجمالي عدد الأيام التي قضتها ضمن هذا البرنامج، في الفضاء 2865 يوما.

وقال راندي فالدن مدير قسم القدرات السريعة في سلاح الجو الأمريكي، "خلال هذه المهمة تم إجراء تجارب مختبر الأبحاث بنجاح، كما تم ضمان توصيل أقمار صناعية صغيرة".

ووفقا لقائد سلاح الجو الأمريكي، بربارة باريت، تستعرض الطائرة X-37B ، أهمية الطائرة الفضائية المكوكية، لأن كل مهمة جديدة تقوم بها تطور القدرات الفضائية للبلاد.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة كانت الخامسة للمركبة الفضائية X-37B . وكانت المركبة في المهمة الرابعة قد بقيت في الفضاء مدة 718 يوما. وتعتبر مهام هذه المركبة الفضائية المكوكية سرية ويمنع منعا باتا كشف أي شيء من ماهيتها. ولكن وفقا لأحد الخيارات، تكمن مهمتها في تدمير الأقمار الصناعية، ووفقا لخيار آخر، التأكد من جدواها الاقتصادية مقارنة بالصواريخ ووسائل التدمير الأخرى.

المصدر: لينتا. رو