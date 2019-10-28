ناسا تؤكد موعد الإطلاق التجريبي لمركبة Starliner إلى المحطة الفضائية الدولية

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن موعد الإطلاق التجريبي لمركبة Starliner المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية سيكون يوم 17 ديسمبر 2019.

ويذكر أن جون مالهولند، نائب مدير عام شركة بوينغ المنتجة لمركبة ستارلاينر أعلن سابقا بأن موعد إطلاق المركبة المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية سيكون في يوم 17 ديسمبر 2019 وإن رحلتها تستمر لمدة سبعة أيام لتهبط في ميدان وايت ساندز بولاية نيو مكسيكو.

وتفيد ناسا، بأن "المركبة Starliner العائدة لشركة بوينغ ستطلق من مطار كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، يوم 17 ديسمبر 2019، بواسطة صاروخ النقل Atlas V العائد لشركة United Launch Alliance ". مشيرة إلى أن الرحلة التجريبية للمركبة إلى المحطة الفضائية الدولية ستكون من دون طاقم.

إقرأ المزيد

ويأمل خبراء ناسا بالحصول على معلومات قيمة عن عمل صاروخ النقل والمركبة والمنظومات الأرضية والفضائية ومنظومة الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية ومنظومة الهبوط. هذه المعلومات وفقا لهم ستستخدم لاحقا في منح تراخيص لاستخدام المركبة الفضائية.

المصدر: نوفوستي