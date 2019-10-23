حل لغز المادة الغريبة على القمر

نشر خبراء البرنامج الصيني لاستكشاف القمر صورة مفصلة للمادة الغريبة التي عثر عليها الروفر الصيني في الجانب الخلفي من القمر.

يفيد موقع Futurism، بأنه وفقا لرأي الخبراء، هذه المادة الغامضة، هي زجاج داكن اللون تكون نتيجة سقوط كويكب على القمر.

ويرى في الصورة المفصلة التي نشرها الخبراء المنطقة المنخفضة التي فيها المادة الداكنة وعليها بقع ساطعة. تشبه المادة زجاج الصدمات الذي عثر عليه رواد الفضاء في بعثة أبولو 17 عام 1972 فالنموذج 70019 الذي حصل عليه رائد الفضاء هاريسون شميت، هو عبارة عن معدن داكن وزجاج أسود ساطع. تكون هذا المعدن نتيجة اصطدام كويكب بسطح القمر.

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وكان الروفر الصيني "Yutu-2" قد اكتشف هذه المادة الغامضة يوم 28 يوليو 2019 في اليوم القمري الثامن بعد هبوط المركبة "تشانغ آه" بنجاح على سطح القمر المظلم. توجد هذه المادة الغريبة ذات البنية الهلامية في حفرة صغيرة.

المصدر: لينتا. رو