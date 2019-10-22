رائدة ناسا تجمع11 دقيقة في صورة واحدة هي الأكثر إثارة حول كوكبنا

دخلت رائدة الفضاء كريستينا كوخ التاريخ باستكمالها أول سير في الفضاء المفتوح إلى جانب جيسيكا مائير يوم الجمعة الماضي، وتمكنت بذلك من التقاط مشاهد رائعة للغاية.

من بين اللقطات الأكثر إثارة للإعجاب، مشهد مكون من 400 صورة ملتقطة على مدى 11 دقيقة، مجتمعة في صورة واحدة، باستخدام تقنية time-lapse المعروفة بـ" الفاصل الزمني" أو "التصوير المتقطع".

NASA/ Christina Koch

والتقطت كوخ صور الأرض والنجوم عندما كانت محطة الفضاء الدولية تعبر فوق ناميبيا في جنوب غرب إفريقيا.

وتظهر الصورة المدهشة التي تجمع 11 دقيقة في مشهد واحد خطوطا دائرية في السماء تعكس مسارات النجوم، بينما تبدو الأضواء على الأرض مختلفة، حيث تظهر المدن على شكل خطوط منقطة صفراء وبيضاء باهتة، فيما يمكن رؤية خطوط برتقالية وخطوط أخرى ذات ألوان داكنة، والتي تعكس حرائق الغابات في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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وإلى الشمال، تظهر نقاط متوهجة أخرى على الصورة تعود إلى ومضات البرق حيث تنشط العواصف الرعدية في معظم أنحاء وسط إفريقيا.

وعلى طول الأفق، رصد المراقبون قوسا أصفر خافتا يتتبع الغلاف الجوي للأرض، وهو ما يسمى "التوهج الليلي" (airglow)، الذي يمتد من 80 إلى 645 كم في الغلاف الجوي الأرضي.

يذكر أن كوخ، رائدة الفضاء الأمريكية التابعة لوكالة ناسا، تعيش في محطة الفضاء الدولية منذ نحو ثمانية أشهر، وستستمر في البقاء هناك إلى غاية فبراير من العام 2020، وخلال هذه الفترة، عملت على نشر مغامراتها في المدار بانتظام على حساباتها الشخصية في كل من "تويتر" و"إنستغرام".

المصدر: ساينس ألرت