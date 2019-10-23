روسيا تواصل إطلاق أقمار OneWeb لتغطية الأرض بالإنترنت

أكدت مصادر في شركة Glavcosmos أن روسيا ستواصل إطلاق أقمار OneWeb الصناعية لتغطي الأرض بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

وفي مقابلة أجراها على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي عقد مؤخرا في واشنطن قال مدير مؤسسة Glavcosmos، دميتري لوسكوتوف: "تشير المعلومات المتوفرة لدينا أن إطلاق الدفعة الجديدة من أقمار OneWeb سيتم قبل نهاية العام الجاري، وفي المواعيد التي ذكرت سابقا، وإن إطلاق الأقمار سيكون من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وستتولاه مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية".

وأشار لوسكوتوف إلى أن أول 6 أقمار من منظومة OneWeb أطلقت في فبراير العام الجاري باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي من مطار "كورو" الفضائي بغويانا الفرنسية، ومن المنتظر أن تساهم الصواريخ الروسية العام القادم بإطلاق دفعات جديدة من هذه الأقمار إلى الفضاء كل شهر تقريبا.

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وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، قد أكد منذ مدة أن روسيا جهزت 5 صواريخ فضاء من نوع "سويوز-2" من أصل 21، مخصصة لإطلاق أقمار OneWeb.

وتجدر الإشارة إلى أن OneWeb هي منظومة أقمار صناعية كبيرة سيصل عددها إلى 2000 قمر، تطورها بريطانيا لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

المصدر: نوفوستي